Guvernul preia frâiele Parlamentului. Ce reguli poate impune, în timp ce plenul e în vacanță Proiectul de lege care permite Guvernului sa emita ordonanțe in timpul vacanței parlamentare a fost adoptat luni, 3 iunie, de Camera Deputaților. S-au inregistrat 170 de voturi pentru, 60 impotriva și doua abțineri. Proiectul de lege stabilește domeniile in care Guvernul poate emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, printre care: finanțe și economie; dezvoltare, lucrari […] The post Guvernul preia fraiele Parlamentului. Ce reguli poate impune, in timp ce plenul e in vacanța appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

