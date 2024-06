Românii vor primi notificări la expirarea documentelor. Noutățile proiectului Senatului Senatul Romaniei a adoptat luni un proiect de lege prin care autoritațile vor notifica cetațenii cand urmeaza sa le expire cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere. Propunerea legislativa a Senatului, care prevede informarea romanilor despre data de expirare a acestor documente, va fi votata in Camera Deputaților, care este for decizional. Conform inițiativei […] The post Romanii vor primi notificari la expirarea documentelor. Noutațile proiectului Senatului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cartile de identitate si permisul de conducere termenul pentru notificare este cu 90 de zile inainte de expirarea documentului si sase luni pentru pasaport."Inainte de a sanctiona cetatenii pentru lipsa unor documente personale actualizate, statul ar trebui sa faciliteze pe cat posibil demersurile…

- Pentru cartile de identitate si permisul de conducere termenul pentru notificare este cu 90 de zile inainte de expirarea documentului si sase luni pentru pasaport."Inainte de a sanctiona cetatenii pentru lipsa unor documente personale actualizate, statul ar trebui sa faciliteze pe cat posibil demersurile…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege prin care autoritatile ar putea notifica cetatenii ca urmeaza sa le expire cartea de identitate, pasaportul sau carnetul de conducere. Propunerea legislativa urmeaza sa fie votata de catre Camera Deputatilor, for decizional…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care modifica legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Propunerea legislativa prevede revizuirea conditiile in care poate fi eliberat pasaportul simplu temporar, in acord cu tendintele europene si astfel,…

- In fiecare an, pe data de 9 septembrie am putea sa sarbatorim „Ziua nationala a bunicilor”. Propunerea legislativa aparține deputatului PNL din diaspora, Valentin Fagarasian, și a fost depusa la Camera Deputatilor. ”Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in…

- Vin vești bune pentru bugetarii din Romania, dupa ce un proiect de lege a fost aprobat tacit in Senatul Romaniei! Acesta dorește introducerea sporurilor in salariul de baza. Așadar, vești bune pentru bugetarii din Romania, care și-ar putea regasi sporurile in salariul de baza! In acest sens, Senatul…

- Romanii ar putea fi anunțați prin SMS, e-mail sau poșta cu 90 de zile inainte de expirarea documentelor care conțin date personale Romanii ar putea fi anunțați prin SMS, e-mail sau poșta cu 90 de zile inainte de expirarea documentelor care conțin date personale Cetațenii romani care dețin documente…

- Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a lansat o propunere de retragere a licențelor televiziunilor care iși modifica acționarii fara acordul instituției. Potrivit legislației in vigoare, televiziunile care iși schimba proprietarii fara acordul CNA risca sa piarda licența de emisie. Forul audiovizual…