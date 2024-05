Cine a plătit parcarea în București, riscă amendă Se intampla in București. Șoferii care au platit parcarea in București, risca sa fie amendați. S-a schimbat numarul SMS destinat platei De pe 29 aprilie 2024, Compania Municipala de Parking București SA (CMPB) a inceput sa aplice autocolante pe panourile cu informații despre parcari, actualizand numarul de SMS destinat plaților, noteaza știripesurse . Astfel, in București au inceput sa apara pe anumite pancarde un numar nou de SMS (#7576), trecut drept posibilitate de plata. Dar in același timp, pentru majoritatea parcarilor numarul de SMS indicat pentru plata este același din anii trecuți, respectiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

