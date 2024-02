Sondaj CURS: PSD conduce detașat în preferințele bucureștenilor Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei liste comune PSD-PNL in București, opțiunile pentru Consiliul General arata astfel: PSD – 34% Alianța USR-PMP-FD – 23% PNL – 16% AUR – 13% SOS Romania – 6% PUSL – 5% Altul – 3% Doar 50% din totalul respondenților au exprimat o opțiune, restul fiind fie nehotarați, fie au declarat ca nu intenționeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

