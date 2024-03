Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, se declara extrem de mulțumit de progresul pe care l-a facut in ultima saptamana, de cand alianța a anunțat intrarea sa in cursa pentru București. Chiar daca rezultatele unui sondaj Avangarde realizat la comanda Digi24 il plaseaza pe locul…

- Cristian Ghinea a lansat un pariu online in care prezinta deja ce scoruri vor avea principalii candidați la Primaria Capitalei.El spune ca Nicușor Dan va lua 40% din voturi, fiind urmat de Cristian Popescu-Piedone, cu 31% din voturi, in timp ce candidatul comun al coaliției PSD-PNL, medicul Catalin…

- Sondajul realizat de INSCOP Research a masurat opțiunile bucureștenilor in batalia pentru Primaria Capitalei. Au fost testate 3 scenarii:In primul scenariu testat, respondenții au fost intrebați pe cine ar vota ca primar al Bucureștiului, daca ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone, Nicușor…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…