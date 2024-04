Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a criticat dur afirmația liderului PSD Marcel Ciolacu potrivit careia pentru el ar fi o jignire sa fie considerat moldovean. Bogdan Gheorghiu a spus ca a primit zeci de intrebari despre afirmația denigratoare facuta de Marcel Ciolacu cu privire la faptul ca…

- „Noi, romanii, suntem cunoscuti pentru ca luptam pentru libertate. De aceea in 1989 am avut Revolutia noastra, iar, cu doi ani in urma, eram ultima tara din Europa care lupta impotriva infamului certificat verde Covid 19 la locul de munca. N-a fost o lupta usoara. Romania ramane inca una dintre cele…

- Nicolae Ciuca a participat la depunerea candidaturii lui Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei, din partea PNL. A fost intrebat daca Buzaul este in Moldova. „Buzaul este in Romania. Stim cu totii unde este Buzau”, a explicat Ciuca. Rugat sa comenteaza declaratia premierului Marcel Ciolacu potrivit…

- Marcel Ciolacu, intr-o conferința de presa la Timișoara despre autostrada care leaga Moldova de restul țarii, a spus ca „Buzaul nu e in Moldova și va rog frumos sa nu ma jigniți”. In acest context, Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei i-a solicitat explicații. Citește și Banii Mioveniului…

- Marcel Ciolacu revine cu explicații dupa o gluma pe care a facut-o joi la Timișoara. Premierul spusese ca „Buzaul nu e in Moldova și va rog frumos sa nu ma jigniți”, iar acum afirma ca nu a dorit sa-i jigneasca pe moldoveni, mai ales ca mama sa este din Tecuci.

- „Pe scurt: eu nu dezvolt infrastructura Romaniei in functie de cate voturi iau. Pe si mai scurt: ma bucur ca ati finalizat aeroportul, a fost printre primele proiecte si nu s-a pierdut niciun ban european fiind unul dintre proiectele finalizate la timp”, a declarat Marcel Ciolacu, sambata, la Iasi,…

- Prime minister Marcel Ciolacu had a meeting, on Thursday, at the Victoria Palace, with his Polish counterpart, Donald Tusk, with whom he agreed to intensify cooperation in order to increase joint influence at the European and international level in order to protect the legitimate interests of the two…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit miercuri, la Roma, cu primarul Roberto Gualtieri, precum și cu reprezentanți ai comunitații romanești din Italia. Fața de cei din urma a recunoscut ca in Romania mai sunt multe lucruri de pus la punct pentru a-i