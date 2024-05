Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful agenției responsabila de protecția sa, dupa ce doi dintre ofițerii sai au fost reținuți din cauza unui presupus complot de asasinat impotriva lui. UDO are sarcina de a asigura siguranța președintelui Ucrainei și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a chemat din nou miercuri pe aliatii occidentali ai tarii sale „sa accelereze livrarea” avioanelor de lupta F-16 si sa transfere mai multe sisteme de aparare antiaeriana Patriot, dupa o lovitura mortala a Rusiei in Harkov, al doilea oras ca marime al Ucrainei,…

- Trupele ucrainene au reusit sa stabilizeze situatia pe frontul de est, a sustinut joi comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a sustinut de partea sa ca Rusia si-a crescut in ultimul an de 2,5 ori productia de obuze si a lansat…

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa. Luptele sunt centrate in zona situata la vest de Bahmut, a declarat Serhii Sidorinon pentru televiziunea ucraineana.’Inamicul…

- "Suntem aici pentru a va spune ca Europa va continua sa fie alaturi de voi atat timp cat va fi necesar, cu mai mult sprijin financiar, mai multe munitii, mai mult antrenament pentru trupele voastre, mai multa aparare antiaeriana si mai multe investitii in industria de aparare a Europei si Ucrainei",…

- Dupa zile de proteste ale fermierilor polonezi, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea acum sa ii trimita pe prim-ministrul Denis Smihal si pe alti membri ai cabinetului la punctele de trecere a frontierei blocate pentru a negocia, informeaza dpa. Este vorba, in special, de ministrului Apararii…

- Rusia a declarat ca a preluat controlul deplin asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, cel mai mare caștig de la capturarea Bahmut in mai anul trecut, dupa o retragere a trupelor ucrainene. Forțele ucrainene s-au retras din orașul din regiunea industriala Donbas pentru a evita incercuirea, a declarat…