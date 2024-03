Declararea electronica a averii oficialilor ucraineni a fost impusa in 2014, in cadrul luptei impotriva coruptiei. Aceasta obligatie a fost suspendata dupa invazia Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie 2022, iar Zelenski a reimpus-o prin lege in octombrie 2023. Seful statului ucrainean si membrii familiei sale declara ca au obtinut in 2023 venituri in valoare de 12.423.008 grivne (316.700 de dolari, 292.211 de euro), a anuntat sambata presedintia ucraineana. El precizeaza ca 7.455.972 de grivne (190.100 de dolari, 175.377 de euro) provin din vanzarea de obligatiuni de stat. Restul de 4.967.036…