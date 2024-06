A devenit o moda printre elevii care au terminat clasa a XII-a sa organizeze galagioasele tururi cu autoturismele, pe drumurile publice. Descatușarea de la finalul celor patru ani de liceu le-ar putea crea insa mari probleme adolescenților teribiliști. Este perioada de maxima relaxare inaintea zilelor de foc in care tinerii vor da piept cu examenul […] The post VIDEO Euforia absolvirii liceului ii expune pe teribiliști unor mari pericole first appeared on Stiri de Buzau .