Calatori pe drumul Invierii fiind, dam slava Cerului! Biserica ne indreapta pașii catre intaia mare sarbatoare cu data schimbatoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Imparateasca Intrare triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim marcheaza sfarșitul pelerinajului de șase saptamani al Postului Mare. Totodata, prefațeaza inceputul unui alt urcuș duhovnicesc, plin de emoție și […] Articolul Intrarea Domnului in Ierusalimul inimilor noastre apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .