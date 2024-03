Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul cuprinde Biserica ,,Buna Vestire”, Ruinele, Zidul din incinta, Turnul de intrare și Mormantul lui Costache Negri și a surorilor sale Catinca și Zulnia, sec. XVII – XVIII. Biserica „Buna Vestire” (1664), aflata in incinta fostei manastiri, a fost construita la sfarșitul sec. al XVII-lea și…

- Suntem purtați spre Ierusalimul Ceresc, intr-o calatorie duhovniceasca a virtuților, deschizand timpul Triodului. A acelui interval liturgic și bisericesc, legat indisolubil de Inviere prin cuvant (stihuri, canoane), cant (genuri melodice contrastante) și lecții de viața. Biserica ne statornicește inainte,…

- Timpul Postului Mare, pe care l-am inceput cu Miercurea Cenușii, zi in care am primit impunerea cenușii binecuvantate pe cap, impreuna cu indemnul: „Convertiti-va si credeti in evanghelie!”, ne invita an de an sa meditam mai mult la suferințele lui Isus Cristos, care, din iubire, a ales sa moara pe…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- In ultimele doua duminici, evanghelistul Marcu a relatat inceputul vieții publice a lui Isus, inceput marcat de semne și minuni: in sinagoga din Cafarnaum a eliberat un om posedat de un duh necurat, apoi, in casa lui Simon Petru, a vindecat-o pe soacra acestuia, dupa care, ieșind afara, a intalnit o…

- In activitatea publica a lui Isus, vestirea Imparației lui Dumnezeu a fost mereu insoțita de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit intr-o zi obișnuita din viața lui Isus. Suferința este o experiența…

- Evanghelia Duminicii a IV-a din Timpul de Peste An ne prezinta o zi din viața lui Isus. Dupa ce și-a ales primii discipoli, il intalnim pe Isus in sinagoga din Cafarnaum, intr-o zi de sambata, zi de cult, unde invața și savarșește prima sa minune, cea a eliberarii unui om posedat de un duh necurat.…

- „Am vazut la rasarit steaua lui si am venit sa ne inchinam Domnului” (Mt 2,2). In fiecare an, pe data de 6 ianuarie, Biserica ne invita sa celebram solemnitatea Epifaniei Domnului, adica a descoperirii, a revelarii sale. Sarbatorita dupa Nașterea Domnului, cand a avut loc venirea lui Isus in trup și…