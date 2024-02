Duminica I din Postul Mare (B)

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua duminici, evanghelistul Marcu a relatat inceputul vieții publice a lui Isus, inceput marcat de semne și minuni: in sinagoga din Cafarnaum a eliberat un om posedat de un duh necurat, apoi, in casa lui Simon Petru, a vindecat-o pe soacra acestuia, dupa care, ieșind afara, a intalnit o…

- In activitatea publica a lui Isus, vestirea Imparației lui Dumnezeu a fost mereu insoțita de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit intr-o zi obișnuita din viața lui Isus. Suferința este o experiența…

- Evanghelia Duminicii a IV-a din Timpul de Peste An ne prezinta o zi din viața lui Isus. Dupa ce și-a ales primii discipoli, il intalnim pe Isus in sinagoga din Cafarnaum, intr-o zi de sambata, zi de cult, unde invața și savarșește prima sa minune, cea a eliberarii unui om posedat de un duh necurat.…

- In prag de iarna, cand gerurile iși fac simțita prezența și vantul taios bate asupra satelor izolate, exista o poveste de solidaritate și compasiune care strabate timpul și generozitatea oamenilor. Aceasta poveste se desfașoara intr-un mic colț de lume din județul Bacau, unde un batran singur primește…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitei Ghineț Lorena- Elena, in varsta de 14 ani, din orașul Comanești. Minora a plecat voluntar de la domiciliu in seara zilei de 09 ianuarie a.c. și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: 1,60 m inaltime, constitutie atletica, fata…

- United Airlines și Alaska Airlines anunța descoperiri in timpul verificarilor, ducand la anularea a peste 1.000 de zboruri; FAA ordona inspecții amanunțite pentru 171 de aeronave Ancheta privind avioanele Boeing 737 MAX 9 continua marți, in urma anunțului facut de United Airlines și Alaska Airlines…

- Prevenirea incidentelor care ar putea afecta mediul școlar are un rol important și bine determinat prin interacțiunea directa cu cei carora le este adresata, copiii din instituțiile de invațamant preuniversitar. De aceasta data, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și-au deschis…

- Prima duminica din Advent marcheaza inceputul unui nou an liturgic, an de-a lungul caruia retraim evenimentele din viața Mantuitorului nostru, Isus Cristos, plecand tocmai de la așteptarea venirii sale in lume. Cuvantul „advent” inseamna „a se apropia”. Totul se apropie in aceasta perioada: Dumnezeu…