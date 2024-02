Duminica a VI-a din Timpul de peste An (B)

Stiri pe aceeasi tema

- In activitatea publica a lui Isus, vestirea Imparației lui Dumnezeu a fost mereu insoțita de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit intr-o zi obișnuita din viața lui Isus. Suferința este o experiența…

- Evanghelia Duminicii a IV-a din Timpul de Peste An ne prezinta o zi din viața lui Isus. Dupa ce și-a ales primii discipoli, il intalnim pe Isus in sinagoga din Cafarnaum, intr-o zi de sambata, zi de cult, unde invața și savarșește prima sa minune, cea a eliberarii unui om posedat de un duh necurat.…

- Pe platforma YouTube au aparut recent imagini de o valoare istorica deosebita, capturate in timpul evenimentelor din 24 decembrie 1989, in municipiul Bacau. Clipul, care depașește doua ore, aduce in prim-plan secvențe filmate in timpul manifestațiilor, oferind privitorilor o perspectiva unica asupra…

- Timpul iși masoara singur pașii, ca un ornic dereglat, care merge fara sa arate niciodata ora exacta. Fiecare avem ceasul nostru biologic, ritmul in care clipele simți ca zboara sau se tarasc ca melcul. Cronologic, ziarul ,,Deșteptarea’’ va depași granița spre anul, in care, sa implineasca 35 de ani…

- Neamul pisicesc se mandrește cu multe exemplare celebre. Iar pentru egiptenii din vremuri indepartate pisicile erau animale sacre. Regele Ludovic al XV-lea avea un motan preferat, „Le general”, iar pentru mulți scriitori pisicile au fost muze. In „Alice in Țara Minunilor”, Lewis Carroll a facut din…

- Prima duminica din Advent marcheaza inceputul unui nou an liturgic, an de-a lungul caruia retraim evenimentele din viața Mantuitorului nostru, Isus Cristos, plecand tocmai de la așteptarea venirii sale in lume. Cuvantul „advent” inseamna „a se apropia”. Totul se apropie in aceasta perioada: Dumnezeu…

Relu Damian, in dialog cu Dan Sion, despre fotbal și nu numai, la Deșteptarea Podcast.