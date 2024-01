Duminica a IV-a din Timpul de peste An (B)

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist al FCM Bacau, Cristi Ciocoiu a venit la intalnirea cu Deșteptarea Podcast, moderata de Dan Sion. Articolul «Cei care au fost comozi in timpul carierei au tendința de a exagera, acum cu pregatirea fizica» apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- Pe platforma YouTube au aparut recent imagini de o valoare istorica deosebita, capturate in timpul evenimentelor din 24 decembrie 1989, in municipiul Bacau. Clipul, care depașește doua ore, aduce in prim-plan secvențe filmate in timpul manifestațiilor, oferind privitorilor o perspectiva unica asupra…

- In perioada 22-26 decembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au demonstrat un angajament deosebit fața de menținerea ordinii și siguranței publice in timpul sarbatorilor de iarna. Prin eforturile lor susținute, au reușit sa asigure o atmosfera pașnica și fara evenimente cu impact…

- Timpul iși masoara singur pașii, ca un ornic dereglat, care merge fara sa arate niciodata ora exacta. Fiecare avem ceasul nostru biologic, ritmul in care clipele simți ca zboara sau se tarasc ca melcul. Cronologic, ziarul ,,Deșteptarea’’ va depași granița spre anul, in care, sa implineasca 35 de ani…

- Neamul pisicesc se mandrește cu multe exemplare celebre. Iar pentru egiptenii din vremuri indepartate pisicile erau animale sacre. Regele Ludovic al XV-lea avea un motan preferat, „Le general”, iar pentru mulți scriitori pisicile au fost muze. In „Alice in Țara Minunilor”, Lewis Carroll a facut din…

- Prima duminica din Advent marcheaza inceputul unui nou an liturgic, an de-a lungul caruia retraim evenimentele din viața Mantuitorului nostru, Isus Cristos, plecand tocmai de la așteptarea venirii sale in lume. Cuvantul „advent” inseamna „a se apropia”. Totul se apropie in aceasta perioada: Dumnezeu…