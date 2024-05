Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul se afla, și in acest an, in topul destinațiilor turistice, pentru vacanța de Paște. La concurența se afla litoralul romanesc, Bucovina și Delta Dunarii. „Maramures si Bucovina automat le legam cu partea culturala si traditionala din zona, pentru ca mergem la una dintre bisericile de acolo…

- La invitația președintelui Uniunii Poloneze din Romania, domnul Ghervazen Longher, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astazi la o sarbatoare a minoritații poloneze din Bucovina. In satul Poiana Mica, din municipiul Gura Humorului, la Biserica Papa Ioan Paul al II-lea,…

- Muzeul Național al Bucovinei, o instituție a Consiliului Județean Suceava, scoate la concurs doua posturi la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.La sediul instituției din municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr.33, se va desfașura concursul pentru ...

- Muzeul Național al Bucovinei, o instituție a Consiliului Județean Suceava, scoate la concurs doua posturi la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Organizam la sediul instituției din Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, concurs pentru ocuparea…

- ”Avem de recuperat niste intarzieri pe unele zone. La Ministerul Energiei s-au facut recuperari importante de intarzieri.dar mai sunt, ministerul educatiei, sanatatii, recupereaza”, a declarat Adrian Caciu, in emisiunea Romania Politica de la Prima News. ”S-a trecut la un alt mod de lucru, s-a flexibilizat…

- Majda Aboulumosha și-a dorit sa devina ghid turistic, a absolvit Facultatea de Turism, dar destinul a avut alte planuri cu ea. A cunoscut succesul in actorie, este gazda rubricii culinare din cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV, a avut o afacere cu torturi și lista ei de aptitudini nu se oprește…

- Delta din Carpați are un potențial turistic imens. Problema este ca nimeni nu este interesat sa promoveze aceasta minune naturala pe care o are Brașovul. Conf. univ. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultura, a abordat acest subiect la emisiunea „Culisele zilei cu Sebastian Dan”.…

- Cornel Dinicu, patronul de facto al Fermei Dacilor, aflat in arest la domiciliu, a venit din nou la locul unde opt persoane au murit in urma incendiului din 26 decembrie, pentru ca anchetatorii sa obțina noi probe și marturii, a relatat Antena 3, miercuri, 7 februarie.Procurorii vor sa afle daca panourile fotovoltaice…