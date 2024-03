Duminica a doua a Postului celui Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Buhuși a fost gazda unei noi ediții a “Marșului pentru Viața” in anul 2024, eveniment ce a avut loc in data de 24 martie. Cu binecuvantarea IPS Parinte Arhiepiscop Ioachim și cu ajutorul bunului Dumnezeu, participanții s-au adunat pentru a da marturie vie despre importanța și sensul creștin al…

- La inceputul calatoriei noastre spre Inviere, Biserica ne invața ca este important sa trecem prin Duminica Iertarii. Apelativul deriva de la o randuiala speciala a slujbei zilei, la sfarșitul careia toți cei prezenți iși cer iertare unii de la ceilalți, in cadrul unui ceremonial aparte, emoționant,…

- Ansamblul cuprinde Biserica ,,Buna Vestire”, Ruinele, Zidul din incinta, Turnul de intrare și Mormantul lui Costache Negri și a surorilor sale Catinca și Zulnia, sec. XVII – XVIII. Biserica „Buna Vestire” (1664), aflata in incinta fostei manastiri, a fost construita la sfarșitul sec. al XVII-lea și…

- DESPRE SUFLET… Un eveniment de suflet a avut loc ieri, la Husi, la Biserica „Sfantul Dumitru”, mai exact in sala Centrului Pastoral-Social al bisericii. Peste 30 de copii, de la Scoala „Ion Creanga” au participat, impreuna cu profesorul lor Religie, la o activitate sustinuta de preotul Marin Tudorica,…

- In activitatea publica a lui Isus, vestirea Imparației lui Dumnezeu a fost mereu insoțita de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit intr-o zi obișnuita din viața lui Isus. Suferința este o experiența…

- Ion Ionescu de la Brad, cunoscut și sub numele sau de naștere, Ion Isacescu, s-a nascut la 24 iunie/6 iulie 1818 in Roman, Moldova, marcand un nume de referința in istoria Romaniei. El a fost un revoluționar pașoptist, intemeietorul științei agricole romanești și membru de onoare al Academiei Romane.…

- Este format din ruinele vechii Case Domnești, ruinele Turnului locuința (menit sa adaposteasca corpul de paza) si Biserica „ Adormirea Maicii Domnului” – Precista. A fost reședința a lui Alexandru Voda, fiu al lui Ștefan cel Mare, in perioada 1481 – 1496, cand aici a fost centrul administrativ, de control…

- Intr-un anunț surprinzator, statul argentinian a incetat sa mai suporte cheltuielile pentru salariile episcopilor Bisericii Catolice, potrivit unui comunicat emis de ierarhia ecleziastica miercuri. Aceasta decizie, care a inceput sa prinda contur inca din 2018, a fost oficializata in ianuarie 2024,…