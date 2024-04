Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 aprilie, s-au efectuat mai multe verificari in țara, in urma carora a fost anunțata o noua alerta alimentara in Romania, fiind retrase de urgența mai multe produse, dupa ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA. O noua alerta alimentara in Romania, in 22 de județe Inca de la inceputul acestui…

- Eveniment Practici frauduloase la produsele lactate, depistate de inspectorii ANSVSA martie 26, 2024 12:35 In intervalul 05.02.2024 – 15.03.2024, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus controale oficiale pentru verificarea autenticitații și a parametrilor…

- Reprezentantii ANSVSA au anuntat marti, ca, in perioada 5 februarie – 15 martie, au fost facute controale pentru verificarea autenticitatii si a parametrilor de calitate ai unor produse alimentare obtinute prin procesarea laptelui si/sau a unor produse lactate comercializate pe piata din Romania. Astfel,…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape trei milioane de lei pentru nereguli gasite la produse lactate, iar echipele de control au gasit, printre altele, un procent de grasimi mai mic fata de cel declarat si unitati care…

- Inspectorii sanitari-veterinari au amendat cu aproape un milion de lei mai multe unitati din sectorul produselor lactate si au emis doua Ordonante de suspendare a activitatii si patru pentru interzicerea activitatii, in urma unor controale efectuate in a doua parte a lunii februarie. Potrivit unui comunicat…

- Inspectorii ANSVSA au controlat peste 1.000 de unitati din sectorul produselor lactate in a doua parte a lunii februarie, aplicand amenzi in valoare de aproape 1 milion de lei! Inspectorii sanitari-veterinari au amendat cu aproape un milion de lei mai multe unitati din sectorul produselor lactate si…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii regionalelor ANAF, ca pana acum, ci de la nivel judetean, pentru eficientizarea activitatii, iar inspectorii vor purta arma pentru a se putea apara la nevoie.„Avem…

- Iata cateva dintre cele mai nesanatoase alimente pe care oamenii le pun in sandwich-uri:Mezeluri procesate: Salamul, șunca, baconul și alte mezeluri procesate sunt bogate in grasimi saturate, sodiu și aditivi chimici. Consumul regulat al acestor alimente poate crește riscul de boli de inima, hipertensiune…