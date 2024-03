ANSVSA a luat la control sectorul lactatelor! Amenzi de aproape 1 milion de lei! Inspectorii ANSVSA au controlat peste 1.000 de unitati din sectorul produselor lactate in a doua parte a lunii februarie, aplicand amenzi in valoare de aproape 1 milion de lei! Inspectorii sanitari-veterinari au amendat cu aproape un milion de lei mai multe unitati din sectorul produselor lactate si au emis doua Ordonante de suspendare a activitatii si patru pentru interzicerea activitatii, in urma unor controale efectuate in a doua parte a lunii februarie. Conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), transmis joi, in cadrul acestor… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

