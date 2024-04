Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.

- CS Universitatea Craiova s-a impus, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fața formației Rapid București, in cea de-a doua etapa a fazei play-off din Superliga de fotbal. In urma acestei victorii, oltenii ocupa locul secund, avand 31 de puncte, cu 4 mai puțin decat liderul FCSB. Roș-albaștrii…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-ff a Superligii de fotbal.Rapid a controlat jocul in cea mai mare parte a meciului si, dupa o prima repriza terna, a deschis scorul prin Funsho Bamgboye…

- Rapid – FCSB s-a terminat cu victoria rasunatoare a giulestenilor, scor final 4-0, sambata seara. Partida Rapid București-FCSB s-a disputat pe Arena Naționala și a fost caștigata de gazde, 4-0. Scorul a fost deschis in minutul 33 de Paul Iacob, iar Albion Rrahmani a marit avantajul in minutul 53. Ermal…

- Rapid Bucuresti a invins pe teren propriu liderul Superligii, FCSB, cu 4 0, astazi, 9 martie 2024, in ultima etapa din sezonul regular al Superligii, iar trupa din Giulesti va intra in play off de pe locul doi.FCSB a castigat turneul regular, iar CFR Cluj est a treia, urmata in clasament de Universitatea…

- Derby-ul penultimei etape a Superligii, dintre Universitatea Craiova și Rapid București, a inchis runda cu o remiza. Rezultatul de 1-1 (1-0), nu satisface niciuna dintre echipe. Rapid, pe locul secund in clasament, se distanțeaza la 12 puncte de FCSB.

- Etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 9 februarie, cu jocurile: Oțelul Galați – FC U Craiova 1948, rezultat 1-0 și Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 2-2. Sambata, 10 februarie, s-au disputat tot doua meciuri: CSM Politehnica Iași – FC Voluntari 0-0 și CFR Cluj – Rapid București…

- Sepsi - Universitatea Craiova, meci din etapa #24 a Superligii se joaca acum. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Debeljuh, iar in primele 30 de minute au avut loc doua faze controversate, analizate de arbitrajul video. In minutul 8, Universitatea Craiova a trimis mingea in poarta. Oltenii s-au…