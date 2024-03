Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sf Gheorghe și Universitatea Cluj și-au imparțit duminica punctele in etapa a 27-a a Superligii, remizand 0-0, pe Sepsi Arena. Daniel Popa putea aduce victoria studenților in minutele de prelungire, cand a ratat singur cu portarul. In minutul 82, gazdele au solicitat un penalty, neacordat,…

- Poli Iași a dat lovitura pe final de meci și a invins pe Rapid București. Partida s-a disputat sambata, la Iași, și a facut parte din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, informeaza Mediafax. Partida Poli Iași-Rapid București s-a incheiat cu scorul 3-1. Atacantul oaspeților Ermal Krasniqi a deschis…

- Rapid Bucuresti a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Diferenta a fost facuta de doi jucatori kosovari, Ermal Krasniqi (54) si Albion Rrahmani (67), care au marcat cele doua goluri. La primul gol…

- Rapid a invins-o pe Oțelul, scor 2-1, in runda #24 din Superliga. Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de lotul giuleștenilor. Golurile marcate de atacanții Albion Rrahmani '5 și Borisav Burmaz '45+5, care se afla la al 3-lea meci consecutiv in care marcheaza de la debut, au adus victoria giuleștenilor.…

- Albion Rrahmani (23 de ani) a comentat victoria din derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, chiar de pe Giulești, unde rapidiștii au mers sa sarbatoreasca succesul alaturi de cei peste 3.000 de suporteri. Kosovarul a fost titular pentru a doua oara consecutiv și a bifat 85 de minute in derby-ul de pe Arena Naționala.…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins joi, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Frosinone, in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Juventus este ultima echipa calificata in semifinalele competitiei, anunța news.ro.Juventus a controlat meciul cu Frosinone, iar Arkadiusz Milik a reusit un hat-trick…

- CFR Cluj a castigat categoric derby-ul local cu Universitatea Cluj, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal, noteaza Agerpres. Gazdele au deschis scorul dupa circa 100 de secunde, prin Karlo Muhar (2), in urma unui corner. Daniel Birligea…

- Victor Osimhen a fost omul meciului in victoria lui Napoli de acasa, scor 2-1, impotriva lui Cagliari. Nigerianul a deschis scorul in minutul 69 și i-a oferit pasa decisiva lui Kvaratskhelia, care a stabilit scorul final in minutul 75. Fanii au aplaudat faza creata de Osimhen: „Faza demna de Diego Maradona,…