Tragedie la Timișoara – un bărbat a murit după ce a căzut în gol nouă etaje La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 10:07, polițiștii Secției 1 Urbana au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 73 de ani are intenția de a se arunca de la etaj dintr-un bloc de pe bulevardul Take Ionescu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constatat faptul ca barbatul s-ar fi aruncat in gol de pe casa scarii dintre etajele 9 și 10. Din nefericire, a rezultat decesul acestuia. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

