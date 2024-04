Stiri pe aceeasi tema

- Calatori pe drumul Invierii fiind, dam slava Cerului! Biserica ne indreapta pașii catre intaia mare sarbatoare cu data schimbatoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Imparateasca Intrare triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim marcheaza sfarșitul pelerinajului de șase saptamani…

- Dragul meu, buna seara! In ajunul Floriilor te caut. Clopotele anunța marea sarbatoare – Intrarea Domnului in Ierusalim! De altfel, multe dintre cele vazute astazi, in drumul meu catre Sangeru, povesteau despre zilele ce vin. Oameni primenindu-și curțile, vopsind gardurile, trafic intens dinspre orașe…

- EVENIMENT… In ziua Floriilor, pe 28 aprilie, Episcopia Hușilor anunța concertul devenit deja tradiție, cu prilejul acestei mari sarbatori creștine. Evenimentul va avea loc in curtea Catedralei Episcopale, iar recitalurile vor fi susținute de Grupul Psaltic „Sfanta Mare Mucenița Chiriachi” și Grupul…

- SARBATOARE… Buna Vestire, cunoscuta și sub denumirea de Blagoveștenia sau „Ziua Cucuclui”, este una din marile sarbatori din calendarul creștin-ortodox, praznuita an de an pe 25 martie, in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca il va naște pe Fiul lui Dumnezeu.…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- RESPINS… Dumitru Buzatu nu a primit astazi nici de la Curtea de Apel Iași „marțișorul” mult dorit, ceea ce inseamna ca pentru inca aproape o luna de zile va ramane dupa gratii, unde se afla de pe data de 22 septembrie 2023. Instanța ieșeana a considerat ca hotararea Tribunalului Vaslui de a prelungi…

- Postul Paștelui este unul dintre cele doua mari posturi din an și cel mai aspru dintre toate. Postul Paștelui 2024 la catolici va incepe pe 14 februarie, iar la ortodocși, postul va incepe pe 18 martie și se termina pe data de 4 mai. Lasatul Secului de carne pentru intrarea in Postul Paștelui, este…