Stiri pe aceeasi tema

- "In primul rand, aceste impozite nu sunt de anul acesta, aceste impozite si toata lumea stie ca impozitarea muncii este cea mai mare in Romania, mai ales impozitarea muncii la veniturile mici. Asta face diferenta, de fapt, intre noi si Europa. O treime dintre romani, in acest moment, sunt platiti cu…

- Blocul National Sindical si cele 29 de federatii afiliate cer o reforma fiscala urgenta. BNS anunta ca luni, 13 mai 2024, va organiza un miting incepand cu ora 10:00, in fata Guvernului. Mitingul va fi urmat, incepand cu ora 12:00, de un mars catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza luni, 13 mai 2024, alaturi de cele 29 de federatii afiliate, un miting de protest in fata Guvernului Romaniei, sub sloganul „Respect pentru munca si cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”. Conform unui comunicat…

- Marti, 19 martie a.c., la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului MEAT , ministrul Stefan Radu Oprea a primit delegatia reprezentantilor Sindicatului Liber Navalistul, formata din presedintele Laurentiu Gobeaja, vicepresedintele Eugen Arsenie, avocat Emil Tatu, insotiti de secretarul…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, Ordonanta de urgenta privind limitarea adaosului la alimentele de baza, aproband un amendament potrivit caruia masura va fi prelungita pana la 31 decembrie 2024. Ordonanta de urgenta 5/2024 modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.67/2023, in…

- Romania este promovata a doua oara in acest an a Paris, in perioada 14-17 martie, in cadrul Targului Internațional de Turism, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, informeaza Rador Radio Romania. Standul Romaniei dispune de o suprafața de 59 m² și este strategic amplasat…

- Stațiunea Voineasa și-a inchis cel mai celebru hotel, Lotru, iar soarta sa este crunta. Intrebat ce soluții are pentru salvarea ei, ministrul Radu Oprea da un raspuns alambicat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a raspuns alambicat la o interpelare parlamentara facuta de catre senatorul Claudia-Mihaela…

- Stabilitatea politica, economica, legislativa, dialogul deschis si constant intre Guvern si mediul de afaceri sunt in masura sa creasca increderea investitorilor in economia romaneasca, a transmis premierul Marcel Ciolacu la intalnirea avuta, ieri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Confederatiei…