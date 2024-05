Peste 3000 de sindicaliști ai BNS ( Blocul Național Sindical) au ajuns luni la Ministerul de Finanțe, dupa mitingul organizat in fața Guvernului Romaniei, unde au protestat pana la ora 15:00. Aceștia au cerut reducerea fiscalitații pe munca și in fața Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. The post PROTESTE LA BUCUREȘTI BNS a boicotat Ministerul de Finanțe, cel al Economiei și al Muncii first appeared on Informatia Zilei .