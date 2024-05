După 19 ani, Elena Gheorghe se întoarce în Mandinga 19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Și totuși, data de 23 mai 2024 reunește pe aceeași scena a Salii Palatului foștii componenți ai trupei Mandinga care au cucerit topurile muzicale la inceputul anilor 2000 și prezinta povestea celor 20 de ani de cariera ai artistei. Debutul muzical al Elenei a fost la sfarșitul anului 2003, cand a devenit vocea principala a trupei Mandinga, alaturi de care a lansat doua albume și a caștigat premiul „Discul de aur” pentru vanzari de peste 15.000 de exemplare. „Avand in vedere ca-mi rescriu povestea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Și totuși, data de 23 mai 2024 reunește pe aceeași scena a Salii Palatului foștii componenți ai trupei Mandinga care au cucerit topurile muzicale la inceputul anilor 2000 și prezinta povestea celor 20 de…

- Elena Gheorghe se alaturi din nou trupei Mandinga, la 19 ani de cand au ales drumuri separate in cariera, și lanseaza impreuna o noua melodie. Artista a fost cea care a facut primul pas spre colaborare.19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Data…

- Acum doua sau chiar trei decenii, peisajul mediatic romanesc era diferit, iar vedetele care ne incantau și ne fascinau aveau un aspect diferit fața de cel actual. Iata cum aratau la debutul in cariera unele dintre cele mai cunoscute personalitați ale Romaniei. Cum aratau divele din Romania la debutul…

- Elena Gheorghe și Ana Parvulescu, interviu la dublu. Cele doua surori iși amintesc, cu zambetul pe buze, de perioada copilariei și de disconfortul pe care Ana, sora cea mica, il crea Elenei. Dar, și ce le deranja cel mai tare la mama lor.

- Cariera și realizarile Lui Laurent CantetLaurent Cantet a intrat in istoria Festivalului de Film de la Cannes cand a caștigat prestigiosul premiu Palme d\"Or in 2008 pentru filmul „Entre les murs”. Filmul, care costase doar 2,4 milioane de euro, a fost laudat pentru naturalismul sau și abordarea unica,…

- Cariera și realizarile Lui Laurent CantetLaurent Cantet a intrat in istoria Festivalului de Film de la Cannes cand a caștigat prestigiosul premiu Palme d\"Or in 2008 pentru filmul „Entre les murs”. Filmul, care costase doar 2,4 milioane de euro, a fost laudat pentru naturalismul sau și abordarea unica,…

- Elena Gheorghe are o cariera de succes de mai bine de 20 de ani, dar și familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Cantareața ne vorbește despre felul in care reușește sa se imparta intre viața profesionala și personala, dar ne spune și cine o sprijina in creșterea celor doi copii pe care ii are impreuna…

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a venit cu veste total neașteptata pentru fanii sai. Artista, care are o cariera de succes de peste 20 de ani, va aborda un nou gen muzical.Elena Gheorghe canta pentru prima data jazz, joi, 7 martie, de la 19.00, la Sala Radio, alaturi…