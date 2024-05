Stiri pe aceeasi tema

- David Pușcaș a fost prezent in aceasta seara in emisiunea Xtra Night Show și a vorbit despre relația cu Luminița Anghel. Fiul adoptiv al artistei a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu borderline.

- Elena Gheorghe are o cariera de succes de mai bine de 20 de ani, dar și familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Cantareața ne vorbește despre felul in care reușește sa se imparta intre viața profesionala și personala, dar ne spune și cine o sprijina in creșterea celor doi copii pe care ii are impreuna…

- Theo Rose a vorbit despre relația frumoasa pe care o are cu Anghel Damian. Artista a spus exact cine cedeaza primul atunci cand se cearta. Iata cum fac cei doi indragostiți sa se impace, dar și ce a declarat cantareața!

- Elena Gheorghe și Adela Popescu sunt doua dintre vedete din showbiz-ul romanesc de care suntem mandrii. Cele doua au reușit sa dea lovitura atat pe plan personal, cat și pe plan profesional. Insa, puțini știu ca pe cele doua le leaga o prietenie de mai bine de 22 de ani. Iata care este relația dintre…

- Andreea Banica se bucura de o cariera de succes in muzica, reușind sa se reinventeze și sa fie pe placul publicului indiferent de formula. S-a lansat in showbiz cu trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Julia Chelaru, a cantat apoi cu Cristian Rus in Blondy, iar decizia de a avea o cariera solo,…

- Cunoscuta cantareața ELENA GHEORGHE sarbatorește 20 de ani de cariera artistica și marcheaza aceasta aniversare printr-un concert de jazz, prezentat alaturi de BIG BAND-UL RADIO ROMANIA !

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a venit cu veste total neașteptata pentru fanii sai. Artista, care are o cariera de succes de peste 20 de ani, va aborda un nou gen muzical.Elena Gheorghe canta pentru prima data jazz, joi, 7 martie, de la 19.00, la Sala Radio, alaturi…