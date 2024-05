Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat luni ca Gabriela Firea a fost un esec si Nicusor Dan, din pacate, un nou esec. Dupa 8 ani de esec avem nevoie de macar 8 ani de administratie de dreapta, realmente, liberala, a mai spus Burduja.

- Candidatul PSD a pregatit un plan de guvernare in 9 puncte prin care vrea sa redea stralucirea Capitalei. Principalele masuri vizeaza dezvoltarea rețelei de transport, reducerea poluarii sau reabilitarea cladirilor care sunt la un pas de prabușire. „Bucureștiul are nevoie de o rețea moderna de metrou.…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a criticat pe primarul general, Nicusor Dan, si pe predecesoarea acestuia, Gabriela Firea, pentru faptul ca proiectele de reabilitare a retelei de termoficare inregistreaza intarzieri de patru ani. El a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte…

- Derby-urile se vad pe „terenul politic”. Candidatul PSD la Primaria Generala, Gabriela Firea, spune ca „Nicușor Dan se plange mai mult decat m-am plans eu, deși eu am avut condiții mai vitrege”. Aceasta compara situația ei și a actualului edil al Capitalei cu meciurile dintre „Steaua și Dinamo”. „Mi-aș…

- "Am ajuns la concluzia ca cel mai bine este sa susținem candidatura doamnei Firea. Am zis ca e mai corect pentru bucureșteni sa dam votul doamnei Firea. Daca punem in balanța realizarile doamnei Firea cu realizarile domnului Nicușor Dan sunt diferențe foarte mari. Cum iși caracterizeaza Firea contracandidații…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei Catalin Cirstoiu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Nicusor Dan inca mai traieste din proiectele lasate la cheie si fondurile europene atrase de Gabriela Firea, Cirstoiu preluand astfel discursul lui Firea, in prezent coordonatoare a campaniei pentru Primaria…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca „vom cauta soluții cu PSD” și se va cauta „profilul potrivit pentru a prezenta un proiect pentru București”, dar momentan soluția PNL pentru Primaria Capitalei este Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei.„PNL…