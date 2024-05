Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 42 Municipiul Bucuresti a respins candidatura Dianei Sosoaca, presedinta a partidul S.O.S. Romania, pentru functia de primar general al Capitalei, deoarece a gasit probleme multiple la listele de semnaturi depuse de Diana Sosoaca. Aceasta a acuzat ca respingerea…

- "Dan Voiculescu il blocheaza pe Piedone sa nu se retraga din candidatura sa la Primaria Generala pentru ca ar vrea sa negocieze condiții mai bine la alegeri pentru oamenii sai, vrea 20 de locuri la europarlamentare, etc. (...) Conform tratatelor care descriu sindromul Stockholm, se pare ca Dan Voiculescu…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a municipiului Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a exclus luni o retragere a sa din cursa pentru fotoliul de primar. „Daca stam sa o luam asa, orice lucru care apare intr-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am inscris intr-o lupta pentru…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și candidatul susținut de PSD și PNL la funcția de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, au participat, marți, la conferința de alegeri a PSD București."Da, mi-aș fi dorit ca doamna Gabriela Firea sa fie candidata Partidului Social Democrat și a noastra…

- "Am fost prezenta astazi la sediul Biroului Electoral Central, alaturi de președinții PSD și PNL, domnii Marcel Ciolacu și Nicolae Ionel Ciuca , dar și de ceilalți colegi candidați la Parlamentul European, pentru depunerea candidaturilor și a listelor cu semnaturi de susținerea a listei comune de candidați…

- In exclusivitate pentru Bugetul.ro, Gabriela Firea a vorbit despre dezamagirea pe care o simte in urma deciziilor luate pe ultima suta de metri de guvernanți!"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucuresti, fiind candidatul cel mai bine plasat in toate sondajele. (...) A urmat…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a spus sambata ca, daca administratia PSD in Bucuresti a fost un asa mare succes in timpul mandatului Gabrielei Firea, de ce nu este evident cine este candidatul social-democratilor la PMB, transmite Agerpres.Prezent la un eveniment de prezentare a prioritatilor…