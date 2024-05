Stiri pe aceeasi tema

- Concert Bere Gratis la Alba Iulia, in cadrul evenimentului ”Targul de Carte” din Cetatea Alba Carolina. Programul evenimentului Formația ”Bere Gratis” va canta vineri, 10 mai, la Alba Iulia. Vor susține un concert in cadrul eveimentului ”Targul de Carte” desfașurat in aceste zile, in Cetatea Alba Carolina. …

- Aproximativ 60 de elevi de la liceele cu predare in limba maghiara din Harghita au participat, astazi, la un concurs de competente lingvistice in limba romana, intitulat "Non recuso laborem", care a avut loc la Colegiul National "Marton Aron" din Miercurea-Ciuc. Concursul este o continuare a unei competitii…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, critica votul din 11 aprilie din Parlamentul European, privind includerea, in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a dreptului la avort. ”O oroare fara margini a fost votata de 336 de nesabuiți ai extremei-stangi și…

- Modovenii vor avea carte de identitate in loc de buletine, incepand cu anul 2025. De asemenea, cetațenii straini vor primi carți de rezidența, in loc de permise de ședere. Un proiect ce prevede acest lucru a fost votat de 79 de deputați, in lectura funala.

- Sebastian Burduja, ministru al Energiei și liberal care ar vrea sa candideze pentru Primaria Generala, a scris o carte referitoare la viziunea sa despre București, putand fi facute deja precomenzile.

- La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera", Sala de Arta „Elena Greculesi", va avea loc joi, 7 martie 2024, la ora 16:00, lansarea volumelor „Din natura adunate" - Versuri pentru copii. Carte de poezii și colorat și „Țupa, Țup prin anotimpuri" - Poezii ...

- Virgiliu Stroescu, despre importanta telomerilor: Atunci cand sunt foarte mari, apare cancerul. Ce spune și profesorul Dulcan Imunitatea scazuta poate fi cauzata de mai mulți factori și poate fi o problema serioasa pentru sanatatea generala. Unele dintre cauzele comune ale imunitații scazute includ:…