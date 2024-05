De ce apar junghiurile musculare și ce putem face? Junghiurile musculare sau crampele musculare sunt spasme involuntare, dureroase, ale unui mușchi. Orice mușchi poate fi afectat, dar mușchii gambei și cei ai piciorului sunt cei mai predispuși. Cauza exacta a junghiului este necunoscuta și de obicei acestea dispar de la sine dupa un anumit interval de timp. De ce apar junghiurile musculare? Țesutul muscular depinde, in parte, de o gama de minerale, electroliți și alte substanțe chimice pentru a se contracta și relaxa. Unele dintre aceste substanțe importante includ calciu, magneziu, potasiu și sodiu. O dieta inadecvata, deshidratarea, varsaturile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

