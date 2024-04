Stiri pe aceeasi tema

- Oana Ionița și-a refacut viața dupa divorțul de Florin Budnaru și l-a prezentat deja pe noul iubit celor doi copii ai sai. Fosta bebelușa de la „Cronica Carcotașilor” s-a desparțit anul trecut, dupa 10 ani de casnicie, de soțul ei.Vestea ca Oana Ionița divorțeaza a surprins pe toata lumea, mai ales…

- O fosta vedeta tv este iar insarcinata! Ramona Pauleanu, iubita avocatului Adrian Cuculis, este gravida pentru a doua oara. Invitata in emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, fosta prezentatoare tv și-a etalat burtica de gravida, fara sa vrea. Cea care a dat-o de gol a fost Oana Turcu, soția lui…

- In urma cu ceva timp ii declara in public dragostei celui care urmeaza sa-i devina soț, insa minunea se pare ca s-a petrecut inainte ca cei doi sa ajunga la altar. O vedeta de la noi e insarcinata, iar peste doar cateva luni urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Avem declarații in exclusivitate.

- Ruby și-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instagram. In urma cu o zi, artista a postat o imagine care a ridicat o mulțime de semne de intrebare. Fanii au crezut ca este insarcinata, așa ca, a spus adevarul daca urmeaza sa devina mama sau nu.

- Andreea Raicu, in varsta de 46 de ani, a transmis un mesaj sincer pe contul sau de Instagram, despre familiile fericite din mediul online. Vedeta și-a dorit ca oamenii sa ințeleaga ca nu tot ceea ce vad pe Internet este și in realitate.Andreea Raicu vrea sa traiasca in realitate, ancorata in realitate,…

- Jenna Dewan a anunțat ca este insarcinata cu al treilea copil printr-un clip in care apare goala. Vedeta este deja mama a doi copii, Everly, din fosta casnicie cu Channing Tatum și Callum, din actuala relație.