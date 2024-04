Alina Ceușan, însărcinată din nou – Familia influencerilor se mărește Alina Ceușan, in varsta de 31 de ani, a anunțat ca este insarcinata cu al doilea copil. Casatorita din 2019 cu hairstylistul Raul Țișa, cuplul are deja un fiu, Rock, nascut in 2020. Anunțul a fost facut printr-un videoclip emoționant distribuit pe Instagram. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Alina Ceușan, in varsta de 31 de ani, a anunțat ca estecu al doilea copil.din 2019 cu hairstylistul Raul Țișa, cuplul are deja un fiu, Rock, nascut in 2020. Anunțul a fost facut printr-un videoclip emoționant distribuit pe

