- Viața lui Sensy s-a schimbat radicala de cand a devenit mama, iar provocarile nu au intarziat sa apara. Influencerița traiește o viața complet noua, despre care a vorbit la Antena Stars. Iata cum se descurca in ceea ce privește creșterea baiețelului ei, dar și de ce nu iși mai dorește un al doilea copil!

- Daca pe plan profesional totul ii merge ca pe roate, Bibi ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și despre viața personala, mai precis viața amoroasa. Cantareața ne-a spus ca nu are iubit, insa ne-a enumerat calitațile pe care le cauta la viitorul partener. Cum trebuie sa fie tanarul care…

- In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Diana Dumitrescu a marturisit ca este pregatita pentru al doilea copil. Viața actriței s-a schimbat foarte mult de cand il are pe Carol, fiul ei. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Oana Roman face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce mama ei a murit. Din pacate, Mioara Roman s-a stins noaptea trecuta, dupa o lupta cu problemele de sanatate, la varsta de 84 de ani. Fiica ei e distrusa de durere și abia și-a gasit cuvintele sa vorbeasca.

- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu 7 luni, atunci cand a aparut pe lume fiica lui, Ecaterina. Iata ca rolul de parinte ii priește de minune concurentului de la Te cunosc de undeva, astfel ca deja el și soția lui, Iulia, se gandesc sa-și mareasa familia. Daca el zice ca inca…

- Andreea Podarescu a ieșit invingatoare intr-unul dintre procesele impotriva fostului ei iubit, barbatul cu care are un copil, dar care niciodata nu s-a implicat in creșterea micuțului. Vedeta face declarații exclusive dupa caștigarea procesului și spune ca nu se va opri aici. Cat mai are sa-i datoreze…