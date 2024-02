Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, Fulgy, fiul Clejanilor, s-a confruntat cu mai multe probleme cu lege ce l-au dus pe tanarul de 26 de ani in fața judecatorilor. Cu toate ca aceste probleme n-au terminat și inca mai e așteptat in fața magistraților, el a luat o hotarare importanta și a decis sa inceapa o noua viața.…

- Tina Drip a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre problemele cu care s-a confruntat la finalul anului trecut. Ce spune bruneta despre pierderea sarcinii, dar și despre decizia pe care a luat-o. Ce i-au spus medicii.

- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Pe data de 30 decembrie, jurnalista a implinit 48 de ani și, cu aceasta ocazie speciala, a transmis un mesaj pe contul sau personal de Facebook in care a anunțat ca se retrage din activitatea in social media. De-a lungul anilor, ea a oferit sfaturi și informații din diverse domenii in spațiul virtual,…

- Alexandra Ungurea a fost mereu discreta cu viața personala, insa reporterii Spynews.ro au reușit sa afle detalii din viața de cuplu a celebrei artiste. Cantareața a vorbit despre lucrurile pe care nu le-a spus niciodata public.

- Avem prima reacție a Ralucai Pastrama, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza din nou! Fosta soție a lui Pepe vorbește despre separarea de Ibrahim Ibru, barbatul cu care mai are o fetița de un an și jumatate. Ce a dus la destramarea casniciei și ce decizie a luat ea pentru…

- Sensy traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și cea mai dificila. Influencerița a devenit de curand mama pentru prima data. Aceasta ne-a dezvaluit cum s-a schimbat soțul dupa ce ea a adus pe lume un copil, dar și care motivul pentru care ar baga divorț.