- Au trecut deja cateva saptamani de cand Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat ca s-au desparțit. Cei doi au plecat in vacanțe separat. Influencerița a fost impreuna cu Alina Ceușan in Tunisia, iar de cateva zile se afla in New York. Intre timp, Alex Militaru a ramas in Bali, acolo unde a plecat…

- Larisa Udila a devenit mama pentru prima data in urma cu trei ani, iar de atunci totul s-a schimbat radical pentru ei. Vedeta ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum arata acum viața sa și ne spune daca iși mai dorește inca un copil.

- Viața lui Sensy s-a schimbat radicala de cand a devenit mama, iar provocarile nu au intarziat sa apara. Influencerița traiește o viața complet noua, despre care a vorbit la Antena Stars. Iata cum se descurca in ceea ce privește creșterea baiețelului ei, dar și de ce nu iși mai dorește un al doilea copil!

- Roxana Dobrițoiu a fost la un pas de a ramane fara agoniseala de-o viața, totul dupa ce a raspuns unui apel telefonic in miez de noapte. Cantareața a tras o sperietura groaznica și susține ca a avut mare noroc. Ce s-a intamplat și ce semnal de alarma trage celor care sunt apelați de numere necunoscute.

- Daca pe plan profesional totul ii merge ca pe roate, Bibi ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și despre viața personala, mai precis viața amoroasa. Cantareața ne-a spus ca nu are iubit, insa ne-a enumerat calitațile pe care le cauta la viitorul partener. Cum trebuie sa fie tanarul care…

- Ce pretenții are Rux și Opulența de barbatul din viața ei. Bruneta ne-a dezvaluit care sunt calitațiile pe care ar trebui sa le intruneasca viitorul iubit. Influencerița vorbește deschis despre prioritați, dar și despre empatie.

- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Gheorghe Turda, confesiuni nemaifacute. Artistul vorbește despre viața personala și despre fosta soție, pe care o compara cu femeile care au urmat in viața lui. Cantarețul a ramas ancorat in fosta casnicie.