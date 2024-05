Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…

- Ajunși cam la jumatatea Campionatului Mondial de Hochei pe gheața, ce se desfașoara in Cehia (inca in faza grupelor), este greu de dat un pronostic privind care va fi caștigatoarea finala. Canada conduce in Grupa A, dar pare a fi mai puțin sigura pe ea decat de obicei, Cehia, țara-gazda, intra desigur…

- In perioada 20-26 aprilie 2024 a avut loc a XXII-a ediție a Festivalului internațional „Primavara Poeziei/ A Kolteszet Tavasza/ Spring of Poetry”. Sub semnul Poeziei s-au desfașurat mai multe evenimente la Zalau, in județul Salaj și in Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din Romania, Ungaria,…

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Echipa de robotica AICitizen a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focsani a castigat Campionatul Mondial de robotica First Tech Challenge, organizat in Statele Unite ale Americii (SUA). La Campionatul Mondial de robotica au participat peste 200 echipe din toata lumea Campionatul…

- Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, astfel ca mai multe țari membre au anuntat reintroducerea de controale la frontierele lor in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie, relateaza Reuters, citata de News.ro.Normele…

- ”Duminica, 31 martie, Bulgaria și Romania au intrat in spațiul Schengen”, anunța publicația franceza „Le Point”. „Este insa o aderare parțiala care provoaca nemulțumirea transportatorilor rutieri”, comenteaza publicația citata. „De acum inainte, pasagerii romani și bulgari nu vor mai avea nevoie sa…

- Cetațenii din Elveția, Irlanda, Ungaria, Austria, Belgia și Luxemburg pot intra in China fara viza, incepand cu data de 14 martie. In perioada 14 martie – 30 moiembrie 2024, deținatorii de pașapoarte turistice din cele șase țari pot sosi in China pentru afaceri, calatorii, vizite de familie, pentru…