Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Sheinbaum, candidata stangii la putere și fost primar al capitalei Ciudad de Mexico, a caștigat detașat alegerile prezidențiale din Mexic, conform primului sondaj realizat... The post Claudia Sheinbaum este prima femeie președinte din istoria Mexicului appeared first on Special Arad · ultimele…

- Candidata stangii la putere si fosta primița a capitalei Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum, a castigat detasat alegerile prezidentiale din Mexic, arata datele primului sondaj realizat la iesirea de la vot transmis de marile media. Daca se confirma, Claudia Sheinbaum va deveni prima femeie-președinte…

- Claudia Sheinbaum, candidata stangii la putere și fost primar al capitalei Ciudad de Mexico, a caștigat detașat alegerile prezidențiale din Mexic, conform primului sondaj realizat la ieșirea de la vot și transmis de mass-media, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Halla Tomasdottir, o femeie de afaceri in varsta de 55 de ani, a fost aleasa drept urmatorul presedinte al Islandei, potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor prezidențiale, dupa ce a invins-o pe Katrin Jakobsdottir, fost premier.

- Pentru alegerile locale din 9 iunie 2024, in comuna Rasova, filiala PNL Constanta o recomanda pe Maria Mitu Maria Mitu a mai fost primar al localitatii in perioada 2016 2020 Candideaza pentru un nou mandat de primar pentru ca vrea sa repuna localitatea Rasova pe un drum nou, dupa patru ani de dezinteres…

- Un taur a provocat haos pe o plaja din Mexic. A intrat printre șezlongurile ocupate de oameni și a atacat o femeie. O femeie a fost atacata de un taur salbatic pe o plaja din Los Cabos, Mexic, dupa ce a incercat in repetate randuri sa-l opreasca in timp ce scotocea printre lucrurile ei. In […] The post…

- Reyna Hernandez, din Washington, a fost gasita fara viața intr-un cimitir din Mexic, in martie, la cateva zile dupa ce prietenii ei și familia au dat-o disparuta, conform People.Iubitul ei, Louie Hernandez, in varsta de 61 de ani, este acum acuzat de crima.

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 18 martie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre o femeie domiciliata in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 18 martie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea…