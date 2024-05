Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara a castigat ieri un duel-cheie pentru ultima parte a sezonului. Dupa esecul usturator din finala Cupei, acasa, „leoparzii” s-au impus pe terenul rivalei CSM Deva in antepenultima runda a play-off-ului. A fost un 2-1 dramatic, conturat pe final, rezultat in urma caruia echipa de pe Bega…

- Meci echilibrat in play-off-ul Ligii 1 de futsal, unde la Deva echipa locala CSM a intalnit CFR Timisoara in etapa a IV-a, la trei saptamani dupa ce devenii castigau Cupa Romaniei pe Bega, chiar impotriva echipei in alb si visiniu. Daca atunci a fost o victorie clara, de aceasta data partida a avut…

- INCREDIBIL… Scandal uriaș in Liga 5, la duelul dintre Olimpia Stanilești și Racova Pucași (1-0), din ultima etapa a sezonului regulat. S-a lasat cu bataie, geamuri sparte și un jucator care a avut nevoie de ingrijiri medicale. Au fost momente de panica și scene reprobabile la vestiare. Jucatorii Racovei…

- CFR Timisoara s-a alaturat rivalei din Deva in finala Cupei Romaniei la futsal, programata maine pe Bega. In a doua semifinala a Final Four-ului din sala „Constantin Jude”, elevii lui Robert Lupu s-au impus conform asteptarilor in fata Mausoleului Marasesti, dar au riscat sa fie egalati pe final. A…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- Invingatoarea dintre cele doua formații care se vor intalni sambata, de la ora 15.00, la Ruși Ciutea, intra in 1-4, alaturi de Bucovina Radauți, CSM Bacau și Știința Miroslava. In cazul in care in aceasta confruntare din ultima etapa a sezonului regulat se va repeta rezultatul din tur, de la Vaslui,…

- Altadata un derby pentru campionat, duelul Timisoara – Ploiesti a fost aseara doar un joc de clasament in grupa 11-18 a formatului actual al Ligii Nationale. SCM s-a impus cu 89-75 in fata CSM-ului prahovean, prelungindu-si astfel seria pozitiva in acest start de an. „Leii din Banat” au controlat jocul…

- Sambata, de la ora 15.45, CSM Bacau va susține primul meci oficial din 2024, intalnind, in deplasare, pe SCM Politehnica Timișoara, in cadrul etapei cu numarul 15 Gata cu pauza competiționala! La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Prima etapa din 2014…