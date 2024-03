Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi SIC Sf.Gheorghe (foto) a invins-o, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 95-53, pe Olimpia CSU Brașov, in primul meci din faza sferturile de finala ale Ligii Naționale de baschet fete. Partida cu numarul 2 va avea loc la 20 martie, la Brașov, iar in caz de egalitate la general, un nou joc, decisiv,…

- Timp de cinci zile, intre 4 si 9 aprilie, batrana „Olimpia” va fi dedicata gimnasticii la cel mai inalt nivel. „Regalul Gimnasticii” de la Timisoara va cuprinde Campionatul International de Gimnastica Artistica Feminina “Rising Star,“ Campionatul National de Juniori și Selectia Echipei Nationale de…

- „Leii din Banat” au sansa de a salva sezonul modest de pe plan intern printr-un neasteptat titlu euroregional. SCM Timisoara va ramane oricum cu o prestatie frumoasa in Alpe Adria Cup, unde a ajuns in premiera in Top 4. Culmea, banatenii si-ar fi dorit sa organizeze turneul Final Four, care i-a revenit…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la futsal pentru juniori sub 19 ani a fost gazduit, intre 1-3 martie, de Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc. Vineri, 1 martie, au avut loc sferturile de finala: Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – CS United Galați 4-1, CSM Tg.Mureș – Șoimii Șimand 9-0, FK Odorheiu Secuiesc…

- ACS Mausoleul – CSM Targu Mureș 5-1 (1-0) ACS Mausoleul Marașești s-a calificat in Final Four-ul Cupei Romaniei la futsal. A facut-o in mod spectaculos și convingator in fața unui public generos in incurajari, obișnuit cu jocuri foarte bune ale favoriților. Și de multe ori incheiate cu…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…

- Ultima optime de finala contand pentru Cupa Romaniei Fortuna la futsal se va disputa miercuri, 7 februarie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Ramnicu Sarat, intre Luceafarul Buzau și CSM Tg.-Mureș (FOTO). Meciurile din „optimi" și „sferturi" au loc intr-o singura manșa, pe terenul primelor echipe…

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…