- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- Gabriel Pleșa a incheiat la inalțime ediția din acest an a Campionatului Național de Judo Individual U21, gazduit de Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești. Sportivul clubului nostru, antrenat de Ilie Torcica, a cucerit medalia de bronz, dupa ce a avut parte de o evoluție mai mult decat buna pe durata…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…

- SCM Politehnica a bifat un nou „record” in aceasta perioada mai gri a existentei. Altadata un partener mai degraba de „sparring” pentru alb-violeti, la fel cum era si Clujul, CSU Suceava a castigat ieri a doua oara in sala „Constantin Jude” in decurs de aproximativ 48 de ore. A fost acum 35-32 pentru…

- SCM Politehnica a avut parte de un public numeros la duelul de acasa cu CSU din Suceava, dar a cedat cu 30-34 dupa ce la pauza a avut un avans de doua goluri (16-14). Alb-violetii, care au pierdut la Cluj in runda precedenta, nu au repetat figura din precedentul joc de pe teren propriu, cu […] Articolul…

- UPDATE: La data de 24 ianuarie , ora 17.11, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe drumul județean DJ 243 A, in comuna Pogana, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din primele cercetari efectuate, a reieșit ca un autoturism, inmatriculat…

- SCM Politehnica a incheiat saptamana cu o victorie amicala, azi, la Zrenjanin, scor 31-23 cu Proleter, dupa ce in urma cu patru zile cedase pe terenul Vojvodinei Novi Sad in primul test din 2024. In primul joc a fost 34-26 (21-13) pentru gazdele de la Novi Sad, liderul la zi din prima liga de handbal…

- Partidele din cadrul etapei a opta a Ligii Naționale de Baschet Feminin au avut loc in cursul zilei de sambata, 6 ianuarie, și s-au incheiat cu bilanț echilibrat. Doua dueluri s-au decis la sub 10 puncte. Olimpia CSU Brașov și Rapid București au deschis runda și formația din Capitala s-a putut impune…