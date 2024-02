SCM Politehnica şi-a dezamăgit publicul cu o înfrângere care o poate costa mult SCM Politehnica a avut parte de un public numeros la duelul de acasa cu CSU din Suceava, dar a cedat cu 30-34 dupa ce la pauza a avut un avans de doua goluri (16-14). Alb-violetii, care au pierdut la Cluj in runda precedenta, nu au repetat figura din precedentul joc de pe teren propriu, cu […] Articolul SCM Politehnica si-a dezamagit publicul cu o infrangere care o poate costa mult a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Localitatile Hudum, Manastirea Doamnei si Agafton, care apartin comunei Curtesti (jud. Botosani), beneficiaza de alimentare cu gaze naturale de la finele anului trecut, urmare a parteneriatului public-privat dintre autoritatile locale si operatorul retelei de distributie Delgaz Grid. Peste 2,5 milioane…

- Cu viteza melcului de pe caile noastre ferate ajunge si programul Cornul si Laptele in scoli. Sunt localitati care nici nu-l mai asteapta si-l inlocuiesc cu o masa calda, gustoasa si sanatoasa. Asta se intampla deja intr-o localitate din Suceava. Aproape 700 de preșcolari și școlari mananca acum in…

- SCM Politehnica a incheiat saptamana cu o victorie amicala, azi, la Zrenjanin, scor 31-23 cu Proleter, dupa ce in urma cu patru zile cedase pe terenul Vojvodinei Novi Sad in primul test din 2024. In primul joc a fost 34-26 (21-13) pentru gazdele de la Novi Sad, liderul la zi din prima liga de handbal…

- Primul tren nou-nouț, achiziționat de Romania, in ultimii 20 de ani, era anunțat la sfarșitul lunii noiembrie. Presa a scris atunci unde și cand sosește. ”Din Polonia, in seara zilei de 2 decembrie, și operat de CFR Calatori”. Cotidianul a relatat, de asemenea, despre marea investiție cu fonduri europene.…

- O baraca din lemn a luat foc in aceasta dimineața pe șantierul liceului Pavel Dan din Campia Turzii. Pompierii turdeni s-au deplasat de urgența la locul intervenției. UPDATE: Potrivit ISU Cluj in acest moment se lucreaza pentru lichidarea incendiului. Nu sunt persoane care sa solicite consult medical…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila in 13 județe din țara.Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Cluj, Salaj, Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. In aceste zone va ploua și se…

- O profesoara din județul Cluj a ținut sa le transmita un mesaj parinților care vor sa cumpere cadouri pentru cadrele didactice. Profesoara a vazut pe un grup cum o mamica le cerea celorlalte sugestii pentru un cadou pentru doamna invațatoare și a decis sa le transmita parinților ca este umilitor pentru…

- Festivalul Concurs Internațional de Folclor „Rozmarin in coltu’ mesii”a ajuns la ediția a VIII – a. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala…