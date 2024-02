Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a avut parte de un public numeros la duelul de acasa cu CSU din Suceava, dar a cedat cu 30-34 dupa ce la pauza a avut un avans de doua goluri (16-14). Alb-violetii, care au pierdut la Cluj in runda precedenta, nu au repetat figura din precedentul joc de pe teren propriu, cu […] Articolul…

- Fara punct luat in acest retur, „CSMeii” vor intalni miercuri, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, lidera incontestabila, Dinamo București A fost greu pana acum. O dovedesc atat infrangerea de coșmar, cu CSU din Suceava, din finalul anului, cat și eșecul fara drept de apel de sambata…

- Cu viteza melcului de pe caile noastre ferate ajunge si programul Cornul si Laptele in scoli. Sunt localitati care nici nu-l mai asteapta si-l inlocuiesc cu o masa calda, gustoasa si sanatoasa. Asta se intampla deja intr-o localitate din Suceava. Aproape 700 de preșcolari și școlari mananca acum in…

- UPDATE: La data de 24 ianuarie , ora 17.11, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe drumul județean DJ 243 A, in comuna Pogana, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din primele cercetari efectuate, a reieșit ca un autoturism, inmatriculat…

- In zile de 16 și 17 Decembrie 2023, circulația va fi restricționata pe mai multe drumuri din țara, inclusiv pe drumurile din Cluj, in vederea efectuarii mai multor transporturi agabaritice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand cu ora 20,00, se vor efectua…

- 4 din 5 romani au alocat un buget de sub 1.000 de lei pentru concediu Sondaj CEC Bank Aproximativ 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% iși vor petrece vacanța de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la […] Articolul…

- SCM Politehnica a oferit ieri o surpriza neasteptata, castigand acasa, la limita, scor 19-18 (12-10) cu CSM Bucuresti, formatie aflata in lupta pentru podium. Handbalistii alb-violeti au luptat din greu pentru a obtine cea de-a treia victorie din acest sezon. Partida a fost echilibrata pe tot parcursul,…

- Timisenii pregatiti de Cosmin Stan de afla pe o panta ascendenta dupa startul bun de sezon in Liga 2. CSC Dumbravita a fost invinsa astazi de Gloria Buzau, scor 0-1, in urma unei greseli a portarului Catalin Trifon. Kamil Wiktorski a semnat reusita oaspetilor, cea care a provocat primul esec acasa pentru…