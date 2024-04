Stiri pe aceeasi tema

- Sala Constantin Jude gazduieste marti si miercuri Turneul Final 4 al Cupei Romaniei. Daca in alte orase, sala ar fi fost plina, in Timisoara nici 200 de oameni nu au fost la cele doua partide semifinale. Pentru ca atat de mult se iubeste sportul pe orasul de pe Bega… In primul meci, detinatoarea trofeului,…

- Timisoara are parte de o saptamana in care doua dintre echipele importante, CFR la futsal si SCM USV la rugby joaca cu trofeuri pe masa. Primii intra in arena baietii de la fotbal in sala, iar rugbistii au meci in weekend. La Final Four-ul stagiunii 2023-2024 a Cupei Romaniei, participa deținatoarea…

- SCM Politehnica nu a reusit surpriza acasa nici cu fosta echipa a lui Pero Milosevic. Oaspetii de la HC Buzau s-au impus ieri in sala „Constantin Jude”, la pas, cu 31-27. Alb-violetii se afla poate in cea mai dificila postura din istorie in clasament, la doar un punct de pozitiile retrogradabile direct.…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- „Leii din Banat” au sansa de a salva sezonul modest de pe plan intern printr-un neasteptat titlu euroregional. SCM Timisoara va ramane oricum cu o prestatie frumoasa in Alpe Adria Cup, unde a ajuns in premiera in Top 4. Culmea, banatenii si-ar fi dorit sa organizeze turneul Final Four, care i-a revenit…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…

- SCM Politehnica a bifat un nou „record” in aceasta perioada mai gri a existentei. Altadata un partener mai degraba de „sparring” pentru alb-violeti, la fel cum era si Clujul, CSU Suceava a castigat ieri a doua oara in sala „Constantin Jude” in decurs de aproximativ 48 de ore. A fost acum 35-32 pentru…

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…