- CSM Deva, detinatoarea trofeului, si CSF CFR 1933 Timisoara vor juca finala Cupei Romaniei la futsal, miercuri, dupa ce au obtinut victorii in Sala Sporturilor ''Constantin Jude'' din Timisoara, in semifinalele desfasurate marti, potrivit Agerpres. CSM Deva a dispus de ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe…

- CFR Timisoara s-a alaturat rivalei din Deva in finala Cupei Romaniei la futsal, programata maine pe Bega. In a doua semifinala a Final Four-ului din sala „Constantin Jude”, elevii lui Robert Lupu s-au impus conform asteptarilor in fata Mausoleului Marasesti, dar au riscat sa fie egalati pe final. A…

- Timisoara are parte de o saptamana in care doua dintre echipele importante, CFR la futsal si SCM USV la rugby joaca cu trofeuri pe masa. Primii intra in arena baietii de la fotbal in sala, iar rugbistii au meci in weekend. La Final Four-ul stagiunii 2023-2024 a Cupei Romaniei, participa deținatoarea…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- CFR Timisoara a obtinut o victorie important, ieri-seara, in play-off-ul Ligii I la futsal. Banatenii s-au impus cu 3-2 (2-2) pe terenul liderului United Galati dupa un duel foarte spectaculos. Feroviarii s-au revansat astfel pentru esecul de pe teren propriu, cu CSM Deva, din prima runda a play-off-ului.…

- Viceprimarul Cosmin Tabara anunta un concurs de gimnastica in sala Constantin Jude la inceputul lui aprilie, chiar cand echipele de baschet si handbal au partide decisive pentru ramanerea in primul esalon. „Dupa volei pe plaja, dansuri, volei – finala europeana, baschet european, la Timișoara vine gimnastica!…

- Timp de cinci zile, intre 4 si 9 aprilie, batrana „Olimpia” va fi dedicata gimnasticii la cel mai inalt nivel. „Regalul Gimnasticii” de la Timisoara va cuprinde Campionatul International de Gimnastica Artistica Feminina “Rising Star,“ Campionatul National de Juniori și Selectia Echipei Nationale de…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…