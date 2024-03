Stiri pe aceeasi tema

- Intre 4 și 9 aprilie 2024, la Sala Polivalenta „Constantin Jude”, Federația Romana de Gimnastica va organiza mai multe competiții naționale. Primaria Timișoara va fi partener in ceea ce reprezentanții acesteia numesc „Regalul Gimnasticii”.

- PERFORMANȚE… Sportivii de la “Liga de Est” Vaslui, de neoprit! Taekwon-do-iștii vasluienii s-au intors cu 38 de medalii de la ediția 2024 a Campionatului Național de taekwon-do ITF (seniori, juniori și pre-juniori). A.C.S “Liga de Est” Vaslui a participat cu 30 de sportivi (9 seniori, 4 juniori 1 și…

- Clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda anunța ca de la finele saptamanii vor incepe jocurile pentru echipele de juniori, dar și pentru echipa de seniori, care va juca contra celor de la Arieșul Mihai Viteazu, sambata, de la ora 11.00. ”Așteptarea a luat sfarșit! Ne-am incarcat și suntem gata sa luam…

- Evenimentele de amploare continua la Timișoara și in 2024. Dupa excepționalele expoziții, gazduite de Muzeul Național de Arta din Timișoara, din luna aprilie, iubitorii de arta vor putea face cunoștința cu expoziție „Paula Modersohn-Becker si colonia de artisti din Worpswede. Desene și grafica 1895…

- Flavius Biea si-a anuntat revenirea in ring, chiar in „Olimpia”, urmand sa lupte cu un pugilist sudamerican, nedesemnat inca, pentru pastrarea centurii IBA castigate anul trecut. Data galei din Timisoara, la care vor lua parte de asemenea nume precum Mihai Nistor și Claudiu Ienci, va avea loc in data…

- Evoluție excelenta pentru spadasinii Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, care au cucerit doua titluri de campioni și o medalie de bronz la Campionatul Național de juniori organiazat la București. In concursul individual Mezinger Marton a obțiut cinci victorii și o infrangere in grupe, calificandu-se…

- SuperStar Charity Cup e un turneu caritabil special care are loc in weekend, in sala „Constantin Jude” din Timisoara. La initiativa fotbalistilor Steliano Filip si Gabriel Voicu mai multe vedete din fotbalul intern si nu numai si-au unit fortele pentru a sprijini trei cazuri sociale deosebite din zona…

- In perioada 9-10 decembrie, pasiunea și talentul au fost pe deplin demonstrate la Campionatul Național de „Qwan Ki Do – Co Vo Dao” (arme tradiționale) Juniori și Seniori. Evenimentul a reunit 223 de sportivi din 28 de cluburi, reprezentand 9 județe, intr-o competiție plina de intensitate și excelența.…