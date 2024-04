Stiri pe aceeasi tema

- Problema majora pentru candidatura primarului de la Sectorul 4. Haosul din Coaliție face ca alianța deja inregistrata la nivelul Capitalei sa fie desființata acum. Victima este Daniel Baluța, care apucase sa iși depuna candidatura in baza protocolului alianței devenit peste noapte nul.

- Un copil in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din municipiul Cluj-Napoca. Echipajele de salvare trimise la fata locului l-au gasit pe micut in viata, constient si cooperant, relateaza News.ro.Incidentul a avut loc intr-un bloc situat pe strada Muresului…

- Un incendiu violent, cu mari degajari de fum, a izbucnit, duminica seara, la un spațiu de depozitare din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului intervin 16 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, 1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD. Flacarile…

- Daniel Baluța a anunțat pe pagina sa de Facebook ca, in timpul nopții, constructorii au finalizat așternerea unui nou strat de asfalt la intersecția Eroii Revoluției. De asemenea, edilul Sectorului 4 a menționat ca lucrarile sunt in faza finala, o veste imbucuratoare pentru șoferii care tranziteaza…

- Bucurie mare in familia lui Catrinel Menghia. Celebrul model roman a devenit mama pentru a doua oara, aducand pe lume tot un baiat. A publicat deja primele cadre cu micuțul nou-venit pe lume, dezvaluind și ce nume special a ales pentru acesta. Catrinel Menghia, din nou mama Catrinel Menghia este in…

- "Azi, legea incurajeaza șoferii drogați și bauți sa fuga de polițiști, chiar cu riscul de a-i omori. (...) Acesta este momentul crucial in care, in doar cateva secunde, șoferul cooperant devine un potențial criminal care e dispus sa ucida pentru a scapa. (...) Acești polițiști iși risca viața in fiecare…

- Primele trei chioșcuri moderne de flori au fost montate in sectorul 6. Acestea le vor inlocui pe cele vechi. Costul unui astfel de chioșc este de 17.600 de euro, iar suma va fi recuperata de la comercianți in 10 ani.

- Cornel Dinicu a fost plasat in arest la domiciliu de judecatori și se afla intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei. Ancheta continua, insa. Procurorii așteapta rezultatele expertizelor. In tot acest timp, Dinicu nu are voie sa ia legatura cu martorii din dosar și nici cu familiile celor 8 victime…