In activitatea jandarmilor din Harghita, alungarea urșilor pare sa fi devenit rutina. De fapt, animalele le dau mai multa bataie de cap oamenilor legii decat infractorii. Doar in ultima saptamana au fost nevoiți sa intervina de 18 ori pentru a alunga urșii care intrasera in localitați. Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de Presa al Inspectoratului […]