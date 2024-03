Apă cu miros de gaz într-un sat din România. Patru persoane au fost evacuate Locuitorii unui sat din Dolj sunt in alerta dupa ce din mai multe fantani a inceput sa iasa gaz. Patru persoane au evacuate. Cazul a ajuns și in atenția reprezentaților Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. La scurt timp dupa ce localnicii au dat alerta, la fața locului s-au deplasat specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, care au facut masuratori in toate fantanile din localitate. In urma controalelor, aparatele au indicat o conectrație mare de gaz. ”Fantana a fost potabila și la un moment dat au ieșit gaze. Am facut la toate instituțiile, am fost la Craiova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in satul din Dolj care sta pe o punga de gaze. In urma masuratorilor, in unele gospodarii au fost descoperite concentrații de 100%. Astazi, acolo sunt așteptați reprezentați ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

