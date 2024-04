Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de implementare a salariului minim european va incepe de la 1 iulie, legislația fiind adoptata deja, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu da asigurari ca legislația cu privire la salariului minim european a fost aprobata. „Vedeti ca am intrat in procedura de implementare. O sa explice…

- PSD va propune un parcurs predictibil pentru introducerea salariului minim european in legislatia romaneasca, astfel incat antreprenorii sa isi poata stabili din timp politicile salariale pentru propriii angajati. Totodata, stabilirea unui mecanism de crestere anuala a salariului minim din Romania,…

- Salariul minim european va fi integrat in Romania in 2024: Cati bani in plus urmeaza sa caștige angajații Salariul minim european va fi integrat in Romania in 2024: Cati bani in plus urmeaza sa caștige angajații Salariul minim european urmeaza sa fie introdus in Romania de la 1 iulie, care urmeaza sa…

- Salariul minim european devine obligatoriu din acest an pentru pentru toate statele membre UE, astfel ca in urma aplicarii acestei masuri in Romania, veniturile angajaților care lucreaza pe salariul minim vor crește.

- PSD a anunțat marti ca are ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la sfasitul anului 2024. Propunerea va fi realizata in colaborare cu ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu, se arata in comunicatul trimis presei de PSD. „PSD iși asuma ca obiectiv politic…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca a negociat cu propria familie politica doua funcții-cheie la nivel european. Prim-ministrul a afirmat ca este convins ca și liderul liberalilor Nicolae Ciuca va avea o abordare similara, in contextul Congresului PPE

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a izbucnit la adresa opoziției. Șeful pesediștilor spune ca adersarii sai politici seamana cu Mirel din piesa Macarena. Știu tot, vin cu critici dar nu au nicio soluție. Opoziția face doar scandal, considera Ciolacu"Ați vazut in ultimul timp de la Simion vreo soluție?…

- Legea salarizarii: Cat va fi salariul minim european și ce se intampla cu veniturile bugetarilor. Cand va fi finalizata și cand va intra in vigoare Legea salarizarii: Cat va fi salariul minim european și ce se intampla cu veniturile bugetarilor. Cand va fi finalizata și cand va intra in vigoare Legea…