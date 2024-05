Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Dan Paltinișanu, construit la inceputul anilor 60, reprezinta un simbol al clubului de fotbal Politehnica și al Timișoarei, fiind martor al unor momente unice de-a lungul celor peste 60 de ani de existența.

- Timișenii din vestul județului vor putea practica inotul in condiții moderne indiferent de sezon, fara a face naveta la Timișoara. Consiliul Județean Timiș a construit un bazin in Jimbolia, care urmeaza sa fie dat in folosința.

- Autoritațile județene din Timiș au organizat vineri seara „Balul Mocioni”, eveniment festiv dedicat monumentului istoric din Foeni, Timiș, care este revitalizat in aceasta perioada. Cu sprijinul unei asociații din Timiș și parteneri din Islanda, conacul Mocioni a fost deja pus in valoare, prin activitațile…

- Joi, 25 aprilie, saptamanal sedinta a Guvernului Romaniei va avea loc la Timisoara. Cu aceasta ocazie se va da Hotararea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru noul stadion Dan Paltinișanu. Cu aceeasi ocazie se va da o HG privind deschiderea punctului de frontiera cu Ungaria…

- Timișoara se pregatește sa beneficieze de un stadion modern. Noua arena ar urma sa primeasca ultima aprobare necesara in zilele viitoare. Legendara arena „Dan Paltinișanu” urmeaza sa fie demolata și inlocuita cu una la cele mai inalte standarde. Pentru a incepe demolarea e nevoie de o ultima aprobare…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a confirmat astazi ca a parasit PNL și a trecut la Forța Dreptei, condusa de Ludovic Orban. Asta pentru a putea candida din partea unei formațiuni politice la un nou mandat la CJT. Altfel, scenariile in care Nica va da mana cu Dominic Fritz pentru…

- Consilierii județeni au aprobat, miercuri, trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al județului Timiș, in vederea demolarii Stadionului „Dan Paltinișanu”. Potrivit consilierului județean Alexandru Iovescu de la PSD, Consiliul Județean Timiș așteapta ca Guvernul sa aprobe hotararea…

- Stadioanele Dinamo (București) și „Dan Paltinișanu” (Timișoara) sunt tot mai aproape de a fi inlocuite cu arene moderne. Azi au primit avize din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Intr-un comunicat emis azi, ANPM anunța ca dat udna verde, din punct de vedere al protecției mediului,…